Минтоплива Крыма временно возглавил замминистра Олег Петров

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Крыма назначен Олег Петров, занимающий пост замминистра. Соответствующий указ главы региона опубликован во вторник на сайте правительства республики.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым Петрова Олега Алексеевича", - говорится в тексте документа.

Распоряжением председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка также по соглашению сторон служебного контракта освобожден от должности первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Виктор Крылов, занимавший этот пост с августа 2020 года.

На сайте Минтоплива Крыма сообщается, что Петров в начале 1980-х работал слесарем на Енисейском механическом заводе, в начале 1990-х в Симферополе стал инженером-конструктором, а затем государственным налоговым инспектором. В 2014 году несколько месяцев исполнял обязанности начальника Налоговой инспекции в Симферополе, затем был заместителем начальника отдела камеральных проверок. В 2016-м полгода работал главным консультантом отдела государственной гражданской службы и кадров Государственного комитета по рыболовству Республики Крым. До 2017 года занимал должность заместителя начальника "Центра по обслуживанию муниципальных учреждений образования Симферопольского района Республики Крым". С 2017 по 2018 год - директор по финансам "Группы компаний "Владоград". Затем несколько месяцев возглавлял управление финансов, целевых программ и перспективного планирования Министерства топлива и энергетики Крыма. С октября 2018 года по настоящее время занимает пост заместителя министра топлива и энергетики региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов 19 июля сообщил, что министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников принял решение об увольнении по собственному желанию и покинет свой пост после выхода из отпуска. 30 июля Аксенов принял его отставку.