Шлосберга сняли с выборов в псковское облсобрание из-за участия в акции штаба Навального

ТАСС, 3 августа. Возглавлявшему список партии "Яблоко" на выборах в областное собрание Льву Шлосбергу отказали в регистрации из-за его участия в деятельности "Штаба Навального" (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). Об этом ТАСС во вторник сообщили в областном избиркоме.

"Политической партей "Яблоко" список также зарегистрирован в составе 40 человек, два из них исключены из единого списка: это Шлосберг Лев Маркович и Кузьмин Николай Александрович. Была проведена проверка документов и на ее основании была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, которое осуществляет экстремистскую деятельность. У нас был ответ из управления Минюста (они также проверяют документы). Они указали на участие в акции, которая была организована общественным движением "Штаб Навального", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в избиркоме Псковской области, помимо партии "Яблоко", на заседании во вторник были зарегистрированы единые списки кандидатов еще четырех политических партий.

По данным официального сайта партии "Яблоко", в июле на конференции псковского отделения политического объединения было принято решение выдвинуть на выборы в региональное собрание 42 кандидата в составе единого списка и 13 кандидатов во всех одномандатных округах. Единый список возглавили депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук, а также депутат собрания Гдовского района, глава крестьянского (фермерского) хозяйства "Прометей" Александр Конашенков.

Ранее сообщалось, что на выборах в Госдуму Шлосберг возглавил региональную группу, объединившую Псковскую и Тверскую области. В Псковском областном собрании 6-го созыва занимал посты зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, был членом постоянной комиссии по противодействию коррупции, а также членом комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Выборы в областное собрание Псковской области назначены на 19 сентября 2021 года. Они пройдут в соответствии с новой схемой территориального деления, которую утвердили депутаты в октябре 2020 года. Количество одномандатных округов было сокращено с 22 до 13, что связано также с уменьшением числа депутатов в региональном собрании с 44 до 26 человек, начиная со следующего созыва.