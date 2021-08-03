Избирком Белгородской области завершил прием документов от кандидатов в губернаторы

ТАСС, 3 августа. Избирательная комиссия Белгородской области завершила прием документов от кандидатов на должность губернатора региона. На участие в выборах главы региона подали документы пять человек от пяти политических партий, рассказал ТАСС во вторник председатель облизбиркома Игорь Лазарев.

"Сегодня завершился прием документов от кандидатов на досрочных выборах губернатора Белгородской области. У нас пять политических партий выдвинули пять кандидатов, все они сдали документы на регистрацию. У нас есть несколько дней на проверку, до 14 августа крайний срок мы должны принять решение о регистрации", - сказал Лазарев.

По данным пресс-службы избиркома, документы подали врио главы региона Вячеслав Гладков, выдвинутый политической партией "Единая Россия", пенсионер Владимир Абельмазов, выдвинутый региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Белгородской области, помощник депутата Госдумы Евгений Дремов, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, директор ЗАО "Аспектцентр" Юрий Осетров, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и первый секретарь Белгородского городского комитета КПРФ Кирилл Скачко, выдвинутый региональным отделением КПРФ.

Ранее Белгородская областная дума приняла постановление, согласно которому первые за 30 лет досрочные выборы губернатора региона должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

В сентябре 2020 года 70-летний глава Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил полномочия, он возглавлял регион с 1993 года. 18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До назначения он занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще ранее - вице-губернатора Севастополя.