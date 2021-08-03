Захарова назвала ситуацию с визами частью незаконных действий США против дипломатов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Трехлетний лимит пребывания для российских дипломатов в США является лишь частью незаконной деятельности Вашингтона в отношении представительств РФ в этой стране. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Когда мы задавали им [представителям Госдепартамента США] вопрос, действуют ли такие же их ограничения в отношении дипломатов других стран, они промолчали. Еще раз хочу подчеркнуть, что это часть только той неадекватной и незаконной деятельности, которую Соединенные Штаты Америки развернули в отношении российских дипломатических представителей и представительств", - сказала она.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил ранее в интервью журналу National Interest, что в декабре 2020 года Вашингтон передал Москве список из 24 дипломатов, которым придется покинуть территорию Соединенных Штатов до 3 сентября 2021 года. Эта мера, по словам Антонова, связана с односторонним ограничением американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. Кроме того, посол рассказал, что американские власти отменяют действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.

В Госдепартаменте, реагируя на слова Антонова, заявили, что не хотят эскалации с РФ в сфере работы дипломатов, а указанные ограничения направлены на баланс работы дипмиссий. При этом, по словам российского посла, Москва за последнее время выдала 22 визы сотрудникам посольства США в РФ, а Вашингтон продлил документы лишь одному советнику-посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности.