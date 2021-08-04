"Известия": саммит Россия - ЕС может состояться

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Саммит Россия - ЕС может состояться, однако Россия не станет выступать с такой инициативой. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

Российский дипломат допустил, что инициатива Германии и Франции провести саммит ЕС с участием России сохранится, так как "у Германии и Франции есть целый ряд сторонников в этом вопросе". Он также добавил, что, если "не мы (Россия) были инициаторами обострения отношений с западными партнерами, то не нам и делать первый шаг к примирению - таковы законы дипломатии".

28 июня сообщалось, что лидеры 27 стран ЕС в ходе дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Вместо этого, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для Евросоюза, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "нелогичной и пагубной" позицию балтийских стран и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны России.