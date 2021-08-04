Кандидат от партии "Зеленые" снялся с выборов губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Предприниматель Микаел Багдасарян, выдвигавшийся на выборы губернатора Хабаровского края от партии "Зеленые", снял свою кандидатуру. Об этом сообщили журналистам в среду в избирательной комиссии региона.

"Микаел Багдасарян снял свою кандидатуру на досрочных выборах губернатора Хабаровского края", - сообщили в избиркоме. В избиркоме ТАСС уточнили, что Багдасарян не смог собрать необходимые подписи депутатов и глав муниципальных образований края. Нужно было представить 175 подписей.

Таким образом, на данный момент на участие в выборах заявились семь человек от партий КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", "Зеленая альтернатива". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, ЛДПР - врио губернатора региона Михаила Дегтярева, "Новые люди" - главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова. Кандидат от партии "Родина" - предприниматель Бабек Мамедов, от партии "Зеленая альтернатива" - предприниматель Игорь Логвинов. Кандидатом зарегистрирован пока только Дегтярев.

Досрочные выборы губернатора региона назначены на 19 сентября, единый день голосования.