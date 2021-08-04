{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Кандидат от партии "Зеленые" снялся с выборов губернатора Хабаровского края

Всего таким образом на участие в выборах заявились семь человек

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Предприниматель Микаел Багдасарян, выдвигавшийся на выборы губернатора Хабаровского края от партии "Зеленые", снял свою кандидатуру. Об этом сообщили журналистам в среду в избирательной комиссии региона.

"Микаел Багдасарян снял свою кандидатуру на досрочных выборах губернатора Хабаровского края", - сообщили в избиркоме. В избиркоме ТАСС уточнили, что Багдасарян не смог собрать необходимые подписи депутатов и глав муниципальных образований края. Нужно было представить 175 подписей. 

Таким образом, на данный момент на участие в выборах заявились семь человек от партий КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", "Зеленая альтернатива". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, ЛДПР - врио губернатора региона Михаила Дегтярева, "Новые люди" - главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова. Кандидат от партии "Родина" - предприниматель Бабек Мамедов, от партии "Зеленая альтернатива" - предприниматель Игорь Логвинов. Кандидатом зарегистрирован пока только Дегтярев. 

Досрочные выборы губернатора региона назначены на 19 сентября, единый день голосования.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияХабаровский край
Единый день голосования
Еще два кандидата сдали документы на регистрацию на выборах главы Хабаровского края
Решение о регистрации примут не позднее 13 августа
Читать полностью