Володин заявил, что отношения России и Ирана строятся без двойных стандартов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в четверг на встрече в Тегеране обсудили межпарламентское сотрудничество, его выход на новый уровень. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Наши отношения в рамках парламентского измерения развиваются в различных форматах. В частности, в рамках комиссии высокого уровня по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием исламского совета Ирана. Несмотря на пандемию, мы поддерживаем контакты. Крайне важно, чтобы мы могли обсуждать вопросы, которые накопились", - подчеркнул Володин.

По его словам, парламентарии должны сделать все, чтобы отношения между странами "были более динамичными", а сотрудничество парламентов "вышло на новый уровень". "Наши отношения без двойных стандартов, они основаны на принципах дружбы и доверия", - указал спикер Госдумы.

Галибаф в свою очередь поблагодарил Володина за приезд на церемонию инаугурации избранного президента Ирана Эбрахима Раиси. По информации думской пресс-службы, стороны обсудили необходимость продолжения работы в рамках Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции. "Этот формат доказал свою эффективность", - убежден Володин.