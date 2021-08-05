Памфилова: власти РФ не ставят перед ЦИК планку по необходимой явке на выборах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что российские власти не ставят комиссии планку по необходимой явке на выборах.

"Мне вообще никаких планок [по явке] не ставят. Никто мне не говорит, я не знаю, кому говорят", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, ставят ли российские власти комиссии какие-то планки по явке на выборах.

Она отметила, что ЦИК на явку впрямую не работает. "Я не хотела бы давать прогнозов [по явке на выборах в сентябре], в котором не являюсь большим специалистом. Для меня этот вопрос не самый важный", - добавила глава ЦИК.

Она отметила, что президент России является единственным человеком, которому ей "сложнее было бы по каким-то вопросам сказать "нет".

"Никогда, ни разу, когда мне бы казалось, что я пойду на сделку с совестью и так далее, вот за все эти годы нашего общения, а это много лет и сложные ситуации были, ни разу он не сказал мне, чтобы я вот так-то и так-то делала. Я к нему несколько раз приходила и говорила: "Владимир Владимирович, хотела бы посоветоваться". [Это было] в разных ипостасях. И когда уполномоченным была, и до этого. Что он мне говорил вот сейчас: "Элла Александровна, да вы лучше знаете, делайте как вы считаете нужным". Вот это его слова", - заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.