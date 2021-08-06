Конкурс на должность мэра Керчи пройдет 24 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Керченский городской совет назначил конкурс на замещение вакантной должности главы администрации на 24 сентября. Об этом сообщил журналистам в пятницу советник главы Крыма Олег Крючков.

Прежний мэр Керчи Сергей Бороздин ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Городской совет 30 июля принял его отставку. Как сообщал ТАСС Крючков, уход Бороздина с должности главы администрации Керчи связан с состоянием здоровья, поскольку мэр тяжело переболел COVID-19 и перенес операцию на сердце.

"В ходе заседания 50-й сессии Керченского городского совета Республики Крым второго созыва объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города Керчи Республики Крым. Дата проведения конкурса - 24 сентября 2021 года", - сообщил Крючков.

Сейчас обязанности мэра исполняет замглавы администрации города Екатерина Федоренко.