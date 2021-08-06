Посол России раскритиковал заявление Госдепа о наблюдении ОБСЕ на выборах в Госдуму

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу подверг критике заявление американского внешнеполитического ведомства относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Госдуму.

В распространенном в четверг заявлении Госдеп выразил сожаление, что введенные властями России в рамках борьбы с коронавирусом ограничения не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на голосование.

"Заявление Госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов - исключительно выбор БДИПЧ", - заявил Антонов, слова которого приводятся в Facebook российской дипмиссии. Дипломат также подчеркнул, что "независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования не должен увязываться с количеством наблюдателей".

"Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США", - добавил российский посол.

Решение ОБСЕ о том, что она не сможет направить свою миссию "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", было опубликовано в среду. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей". Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила глубокое сожаление в связи с решением БДИПЧ и подчеркнула заинтересованность России в международном наблюдении. Она выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учетом наработанного БДИПЧ опыта мониторинга в формате ограниченных и специальных миссий с учетом санитарно-эпидемиологических условий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц предстоит выбирать депутатам законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.