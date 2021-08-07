Телеведущую Марину Ким зарегистрировали кандидатом на выборах главы Хабаровского края

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Телеведущую Марину Ким, выдвинутую партией "Справедливая Россия - За правду", зарегистрировали 7 августа в качестве кандидата на выборах губернатора Хабаровского края, сообщается в официальном аккаунте краевой избирательной комиссии в Instagram.

"7 августа 2021 года кандидатом на должность губернатора Хабаровского края зарегистрирована Ким Марина Евгеньевна, выдвинутая избирательным объединением "Региональное отделение социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Всего документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Хабаровского края подали шесть человек: врио главы региона Михаил Дегтярев (ЛДПР), председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Парфенов, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), главный редактор газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимир Чернышов ("Новые люди"), предприниматели Бабек Мамедов ("Родина") и Игорь Логвинов ("Зеленая альтернатива").

Решение о регистрации кандидатов или отказе в регистрации будет принято не позднее 13 августа 2021 года. Досрочные выборы губернатора региона назначили на единый день голосования 19 сентября.