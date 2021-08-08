В СПЧ призвали усилить меры по защите русскоязычных в Киргизии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в воскресенье.

"Члены комиссии СПЧ выражают серьезную озабоченность по поводу участившихся случаев недружественных действий в отношении наших соотечественников в Кыргызстане. В основе этих проявлений - попытка ущемить русскоязычных людей по языковому и национальному признаку. История с мальчиком из русской семьи, которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере, недавний вопиющий случай нападения в магазине Бишкека на девушку, заговорившую с покупателем на русском, - все это тревожные сигналы", - говорится в заявлении.

"Призываем ответственные органы исполнительной власти в России усилить меры по защите российских соотечественников за рубежом", - подчеркивается в сообщении.

Особое беспокойство у постоянной комиссия СПЧ вызвано тем, что подобные события происходят Киргизии - "стране - члене ЕАЭС и ОДКБ, декларирующей курс на стратегическое партнерство с Россией". "Члены международной комиссии СПЧ надеются, что официальные власти Кыргызстана, заявившие о своей готовности расследовать все случаи притеснения наших соотечественников, сделают это в самые сжатые сроки и с максимальной тщательностью, что позволит не допустить подобных националистических проявлений в будущем", - отмечается в заявлении комиссии.