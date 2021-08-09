Зюганов попросил ВС РФ восстановить Грудинина в партийном списке кандидатов в депутаты

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава КПРФ Геннадий Зюганов в понедельник попросил Верховный суд России не наказывать избирателей и восстановить директора ЗАО "Совхоз имени В.И. Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в депутаты Госдумы, передает корреспондент ТАСС.

Верховный суд рассматривает жалобу защиты Грудинина на отказ ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах в Госдуму. "Наказывают не гражданина Грудинина, наказывают избирателя. ЦИК принял крайне неправомерное решение", - заявил Зюганов, давая показания в суде. Лидер КПРФ рассказал суду про хозяйственные достижения Грудинина, сумевшего сохранить свое предприятие и обеспечить стабильную жизнь его сотрудникам. "Там люди живут счастливо, там хочется жить и работать", - отметил он, попросив суд восстановить Грудинина на выборах и дать ему возможность представлять своих избирателей.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для регистрации.

Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.