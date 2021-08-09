Избирком Красноярского края выявил недостатки в документах "Единой России"

ТАСС, 9 августа. Избирательная комиссия Красноярского края выявила недостатки в документах на регистрацию списков кандидатов на выборах в заксобрание региона у четырех политических партий. Замечания есть к документам "Единой России", "Зеленой альтернативы", партии "Новые люди" и Демократической партии России, сообщает в понедельник пресс-служба комиссии.

"9 августа на 211-м заседании избирательная комиссия края приняла решения направить четырем избирательным объединениям извещения о выявленных недостатках в документах, представленных в комиссию для регистрации краевого списка кандидатов при проведении выборов депутатов законодательного собрания края четвертого созыва", - говорится в сообщении.

Партии должны устранить недостатки до 11 августа. Согласно данным системы ГАС "Выборы", на выборах в заксобрание региона в настоящий момент зарегистрированы списки ЛДПР, КПРФ, "Коммунистов России", партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленых" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Также заверены, но пока не зарегистрированы, списки указанных четырех партий и "Родины".

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.