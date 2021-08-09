Избирком зарегистрировал всех кандидатов в губернаторы Белгородской области

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Белгородской области зарегистрировала в понедельник всех кандидатов для участия в выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре , сообщила пресс-служба облизбиркома. Ранее документы на участие в выборах главы региона подали пять человек от пяти политических партий.

"В облизбиркоме зарегистрировали кандидатов на должность губернатора области. Ими стали Вячеслав Владимирович Гладков, Юрий Анатольевич Осетров, Владимир Викторович Абельмазов, Кирилл Сергеевич Скачко, Евгений Александрович Дремов", - говорится в сообщении.

Ранее Белгородская областная дума приняла постановление, согласно которому первые за 30 лет досрочные выборы губернатора региона должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Для участия в выборах избирком региона зарегистрировал врио губернатора области Вячеслава Гладкова ("Единая Россия"), председателя правления отделения "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Белгородской области Владимира Абельмазова, помощника депутата Госдумы Евгения Дремова (ЛДПР), директора ЗАО "Аспектцентр" Юрия Осетрова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), первого секретаря Белгородского городского комитета КПРФ Кирилла Скачко.

В сентябре 2020 года 70-летний глава Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил полномочия, он возглавлял регион с 1993 года. 18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До назначения он занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще ранее - вице-губернатора Севастополя.