ГП выступила против удовлетворения жалобы Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Представитель Генпрокуратуры попросила Верховный суд России отклонить жалобу директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, передает корреспондент ТАСС.

"Полагаем, что оспариваемое решение ЦИК является законным и обоснованным", - сказала представитель надзорного ведомства.

В своем заключении представитель Генпрокуратуры отметила, что ЦИК установил нарушение Грудининым избирательного законодательства и законно отстранил его от участия в выборах. "Благодаря надзорному ведомству было выявлено, что на момент выдвижения на выборы Грудинину принадлежало более 16 тыс. акций офшорной компании", - отметила прокурор.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.