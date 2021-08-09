ЦИК исключил кандидата от справороссов Ковалева из списка на выборы в Думу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник принял постановление об исключении кандидата от партии "Справедливая Россия - За правду" Андрея Ковалева из федерального списка партии для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"ЦИК РФ постановляет исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", кандидата Ковалева Андрея Аркадьевича (№1, региональная группа №21)", - говорится в документе.

Отмечается, что кандидат был исключен из партийного списка справороссов на основании личного письменного заявления об отказе от участия в выборах.

Центризбирком на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Справедливая Россия - За правду" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы в количестве 302 человек. Общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков. Список партии разделен на 36 региональных групп.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.