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Единый день голосования

Шойгу заявил, что "Единой России" предстоит реализовать много проектов в разных отраслях

Важной задачей является реализация национальных проектов, подчеркнул министр обороны России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что "Единой России" предстоит реализовать много проектов на благо страны в разных отраслях.

"Сегодня намного тяжелее [чем в 1999 году], потому что огромный груз ответственности за все то, что делает партия. Более того, за то, что предстоит сделать. А предстоит сделать очень многое. Тот темп, который набран сегодня, надо поддерживать. Надо внедрять, приводить в жизнь все новые и новые проекты, которые послужат на благо страны: будь то здравоохранение или образование, будь то развитие транспортной системы страны", - заявил Шойгу, выступая на официальном открытии федерального Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

По его словам, на сегодняшний день идет реализация национальных проектов. "Это огромная каждодневная работа", - добавил Шойгу.

ЦИК заверил федеральный избирательный список партии 11 июля. По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Список партии разделен на 57 региональных групп.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияЕдиный день голосования
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