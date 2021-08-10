Аксенов представит кандидатуру замминистра Славгородской на пост главы Минэкологии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Кандидатуру замминистра экологии Крыма Ольги Славгородской представят Госсовету республики для утверждения на пост главы министерства, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Геннадия Нараева, который семь лет возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, 9 августа освободили от занимаемой должности. Согласно законодательству региона, отставки и назначения на должность министра экологии и природных ресурсов Крыма согласует республиканский парламент.

"Славгородская Ольга Александровна, она заместителем работала. Полностью знает обстановку в министерстве, человек рабочий, по сути, тянула большинство проектов. Поэтому ее кандидатура на рассмотрение в парламент будет внесена", - сказал Аксенов.

Аксенов 19 июля сообщил, что Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее СМИ сообщали о скорой отставке Нараева и назначении на должность министра бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Однако сама Поклонская опровергла ТАСС информацию о том, что она может занять этот пост.

Поклонская ранее рассказала ТАСС, что обращалась в Генпрокуратуру по вопросу выдачи министерством экологии и природных ресурсов Крыма разрешений на вырубку деревьев в Форосском парке.