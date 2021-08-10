ЦИК отказал "Российскому общенародному союзу" в регистрации федерального списка кандидатов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник принял решение отказать партии "Российский общенародный союз" (РОС) в регистрации федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму.

"В ЦИК партией было представлено 93 907 подписей избирателей в поддержку федерального списка кандидатов, что является недостаточным для регистрации федерального списка кандидатов", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Партии, согласно законодательству, необходимо было собрать до 4 августа не менее 200 тыс. автографов избирателей. Недостаточное количество собранных подписей является полноценным основанием для отказа в регистрации федерального списка.

В свою очередь лидер партии РОС Сергей Бабурин отметил, что партия сумела собрать "более 217 тыс. подписей, однако они не успели их привезти вовремя в Москву, чтобы передать в ЦИК".

Ранее Шевченко сообщал, что "Российский общенародный союз" с опозданием подал в комиссию документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов на выборы депутатов Госдумы, однако комиссия приняла их. Как отмечал член ЦИК, среди подписных листов оказалось "около 20 тыс. несброшюрованных листов и огромное количество отксерокопированных листов". Кроме того, партия в нарушение закона не предоставила протокол об итогах сбора подписей, его нет ни на бумажном носителе, ни на электронном носителе, уточнил Шевченко.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.