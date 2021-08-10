В Воронежской области на участие в выборах в Госдуму зарегистрировали 32 кандидата

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Воронежской области зарегистрировала 32 кандидата в депутаты Государственной думы восьмого созыва, трем было отказано. Об этом сообщила во вторник пресс-служба облизбиркома.

"32 кандидата в депутаты Государственной думы зарегистрировано в одномандатных избирательных округах региона. Трем кандидатам, подавшим документы для регистрации, было отказано", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Избиркома Воронежской области, на регистрацию подали документы 35 кандидатов, но двое из них получили отказ из-за недостаточного количества подписей избирателей в свою поддержку, а третий утратил право на участие после административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики") и полученного за это ареста на пять суток.

По данным пресс-службы облизбиркома, по девять кандидатов зарегистрированы в Воронежском одномандатном избирательном округе № 87 и в Правобережном одномандатном избирательном округе № 88, а по семь кандидатов - в Аннинском одномандатном избирательном округе № 89 и в Павловском одномандатном избирательном округе № 90. Как уточняется в сообщении, зарегистрированы кандидаты от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, ЛДПР, "Родина", "Коммунисты России", "Яблоко", "Новые люди", "Российская экологическая партия "Зеленые".

Одновременно с выборами в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.