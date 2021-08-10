ЦИК: голосование россиян за рубежом на выборах в Думу будет иметь заявительный характер

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Голосование россиян на выборах депутатов Госдумы на зарубежных участках будет носить заявительный характер, для этого не потребуется регистрация в дипломатических ведомствах. Об этом во вторник сообщил член Центризбиркома России Павел Андреев на заседании рабочей группы по координации работ, связанных с организацией голосования участках за границей.

"Голосование за рубежом для россиян будет иметь заявительный характер: они смогут прийти на участок с паспортом и проголосовать. Для этого не потребуется заранее регистрироваться при дипломатических представительствах или консульствах", - приводит слова Андреева пресс-служба ЦИК.

В комиссии добавили, что россияне, которые будут находиться за рубежом с 17 по 19 сентября, смогут проголосовать досрочно и в дни голосования на одном из 348 избирательных участков, расположенных в 143 странах.

"Для избирателей, проживающих в семи регионах России, которые будут использовать на выборах дистанционное электронное голосование, есть возможность проголосовать из любой точки земного шара на всех уровнях выборов. Естественно, для этого необходим личный кабинет и подтвержденная запись на портале госуслуг, а также смартфон с российской сим-картой", отметил руководитель рабочей группы, зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.