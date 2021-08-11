Избирком отказал в регистрации кандидату на выборы главы Мордовии Быкову

ТАСС, 11 августа. Центральная избирательная комиссия Мордовии отказала в регистрации в качестве кандидата на пост главы республики Валерию Быкову, выдвинутому партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", сообщили в среду ТАСС в республиканском ЦИК.

"[Валерию Быкову] отказано в связи с непредоставлением документов", - сказала собеседница агентства.

Ранее ЦИК Мордовии зарегистрировал четырех кандидатов. Среди них врио главы республики Артем Здунов ("Единая Россия"), Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ) и Александр Лемкин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

15 июня депутаты Госсобрания Мордовии в ходе очередной сессии приняли решение о назначении досрочных выборов главы республики на 19 сентября.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана.