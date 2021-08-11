{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Избирком отказал в регистрации кандидату на выборы главы Мордовии Быкову

Он не предоставил документы

ТАСС, 11 августа. Центральная избирательная комиссия Мордовии отказала в регистрации в качестве кандидата на пост главы республики Валерию Быкову, выдвинутому партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", сообщили в среду ТАСС в республиканском ЦИК.

"[Валерию Быкову] отказано в связи с непредоставлением документов", - сказала собеседница агентства.

Ранее ЦИК Мордовии зарегистрировал четырех кандидатов. Среди них врио главы республики Артем Здунов ("Единая Россия"), Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ) и Александр Лемкин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

15 июня депутаты Госсобрания Мордовии в ходе очередной сессии приняли решение о назначении досрочных выборов главы республики на 19 сентября.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМордовия
Кузнецова: в программе "Единой России" надо учесть новые критерии помощи семьям с детьми
По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, даже случайный заработок несовершеннолетнего ребенка учитывается в доходах, в связи с чем семья не может получить положенные пособия, льготы и выплаты
Читать полностью