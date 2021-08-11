Избирком Петербурга зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборах в заксобрание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 августа зарегистрировала региональный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборах в законодательное собрание седьмого созыва. В поддержку соответствующего проекта решения проголосовали большинство членов горизбиркома, прямая трансляция заседания велась на странице горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с тем члены комиссии поддержали решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты заксобрания, выдвинутого региональным отделением Партии социальной защиты. Член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа отметил на заседании, что отделение партии успешно уведомило избирком о выдвижении списка, однако не представило документы для регистрации.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначили на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.