Посольство РФ в Казахстане считает преждевременным комментировать тему "языковых патрулей"

НУР-СУЛТАН, 11 августа. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане считает преждевременным комментировать ситуацию с так называемыми языковыми патрулями в республике без тщательного изучения фактов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе дипломатического представительства.

Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики.

"Комментировать эту ситуацию без тщательного изучения фактов было бы преждевременным. Посольство проверяет эту информацию, находимся в контакте с МИД Республики Казахстан", - заявили в посольстве России.

Корреспондент ТАСС также обратился в МВД Казахстана и министерство информации и общественного развития республики с просьбой дать правовую оценку действиям автора видеосюжета.