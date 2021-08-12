Лавров: РФ полагается на оценки США о том, что талибы могут захватить Кабул через месяц

СУДАК/Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Россия полагается на оценку военных США о том, что Кабул может оказаться в руках движения "Талибан" (запрещено в РФ) за 1-3 месяца, поскольку все происходящее в Афганистане является следствием пребывания там американского контингента. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поскольку все, что происходит в Афганистане, - это результат двадцатилетнего пребывания [там военных] США, мы полагаемся на [их] оценки", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.