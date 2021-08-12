{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: РФ полагается на оценки США о том, что талибы могут захватить Кабул через месяц

Глава МИД РФ напомнил, что все происходящее в Афганистане является следствием пребывания там американского контингента

СУДАК/Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Россия полагается на оценку военных США о том, что Кабул может оказаться в руках движения "Талибан" (запрещено в РФ) за 1-3 месяца, поскольку все происходящее в Афганистане является следствием пребывания там американского контингента. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поскольку все, что происходит в Афганистане, - это результат двадцатилетнего пребывания [там военных] США, мы полагаемся на [их] оценки", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАРоссия
Лавров не видит ничего плохого в ассоциации России с балалайками, медведями и водкой
По мнению министра иностранных дел РФ, эти символы вызывают у людей положительные эмоции
Читать полностью