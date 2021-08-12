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Единый день голосования

Мэра Краснодара зарегистрировали в качестве кандидата на выборах в Государственную думу

Председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко считает, что выборы в регионе будут "очень конкурентными"

КРАСНОДАР,12 августа. /ТАСС/. Мэр города Краснодар Евгений Первышов зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих выборах в государственную думу. Об этом журналистам сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Ранее сообщалось, что Первышов лидировал в организованном "Единой Россией" предварительном голосовании по определению кандидатов на выборы в Госдуму от Краснодарского края по одномандатному округу.

"Он [Евгений Первышов], как и другие кандидаты по 46 округу зарегистрирован. Сведения о них, об их имуществе размещены на сайте избирательной комиссии", - сказал Черненко.

Он уточнил, что в целом, анализируя прошлые этапы подготовки к голосованию, выборы в Краснодарском крае будут "очень конкурентными". По словам председателя комиссии, отказано в регистрации было лишь трем кандидатам.

Первышов родился в Краснодаре, окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Инженер-теплоэнергетик". В 2011 году получил второе высшее образование в Северо-Кавказском филиале ГОУ ВПО Российская академия правосудия в городе Краснодаре по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность в 1993 году начал на заводе имени Седина, служил в армии, в декабре 2016 года официально вступил в должность главы Краснодара.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКраснодарский край
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