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Аксенов заявил, что Крым навсегда вернулся в Россию

По мнению главы республики, идеи вроде "Крымской платформы" бесперспективны

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Крым навсегда воссоединился с Россией, и различные предприятия наподобие инициированной Украиной "Крымской платформы" не будут иметь результата, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг во время прямой линии на местном телеканале "Крым-24".

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

"Крымская платформа" вся рассчитана на то, что "мы сами себя утопим" - ведь они понимают, что возможности вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для одной страны мира, мы навсегда вернулись на историческую родину. При всех недостатках - я никогда не идеализирую ситуацию - при том, что где-то надо более тщательно работать, я уверен, что мы двигаемся точно быстрее, чем они, украинские власти", - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что при этом враждебная позиция присуща только руководству этой страны, а с гражданами Украины Крым всегда найдет общий язык, "у многих там родственники живут, они не испытывают враждебности по отношению к крымчанам и другим россиянам".

При этом, уверен глава Крыма, семь лет назад крымчане приняли единственно верное решение о воссоединении с Россией.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымЗеленский, Игорь Анатольевич
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