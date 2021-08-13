Лавров: многие на Западе хотели бы, чтобы подвиги героев войны были забыты

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Россия не должна допустить предания забвению подвигов героев Великой Отечественной войны, чего так желают многие на Западе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

"Комплекс поражает на самом деле и несет огромный воспитательный заряд. Я знаю, что к вам очередь стоит на экскурсии, это очень важно для того, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах отцов, дедов, прадедов. Тем более, что сейчас многие на Западе очень бы хотели, чтобы это забвение наступило, - сказал он. - Мы этого не должны допустить".

"И то, что делает Ростовская область на этом направлении, конечно, впечатляет", - добавил Лавров.

Министр также отметил, что с точки зрения международной деятельности России Ростовская область является одним из лидеров по международным контактам и инвестиционной работе с зарубежными партнерами. "Мы вам оказываем всяческое содействие", - добавил Лавров.