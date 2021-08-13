Лавров заявил, что Россия после выборов в Госдуму продолжит свой внешнеполитический курс

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Россия после выборов в Госдуму в сентябре продолжит свой внешнеполитический курс, направленный на создание благоприятных внешних условий для внутреннего развития. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

"Глубинные интересы нашей страны на десятилетия, столетия вперед требуют не поддаваться на провокации [Запада] и идти своим курсом. Курсом, который выбрал наш народ и который будет развиваться по итогам очередной выборной кампании в сентябре этого года", - сказал он.

По словам Лаврова, главной задачей внешней политики России является создание максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, повышения благосостояния населения, обеспечения прав граждан РФ и бизнеса на международной арене. "Мы имеем все основания для того, чтобы внешняя политика отражала те задачи, которые перед нами поставлены", - добавил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Лавров вошел в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" по предложению президента РФ Владимира Путина.