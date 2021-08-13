"Единая Россия" примет 24 августа народную программу, с которой пойдет на выборы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" на втором этапе съезда партии 24 августа утвердит народную программу, с которой пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания по реализации поручений президента по итогам съезда "Единой России" о программе капремонта школ, развитии среднего профессионального образования и поддержке занятости молодежи.

На совещании прозвучало предложение перестроить программу профподготовки специалистов для села, сделать гибкой систему заказов на тех или иных специалистов.

"Мы обязательно отразим это в нашей программе, которую будем принимать 24 августа на втором этапе съезда [партии]", - сказал Турчак.

"Единая Россия" второй месяц продолжает сбор предложений в народную программу партии. Она провела стратегические сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью, сфер здравоохранения и образования, аграрного сектора и другие.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.