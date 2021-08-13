Избирком ХМАО исключил сенатора Важенина из списков кандидатов в депутаты Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приняла решение об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Югры сенатора от региона Юрия Важенина. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале избиркома Югры.

Как ранее сообщал Важенин, по семейным обстоятельствам он не будет участвовать в сентябрьских выборах в заксобрание региона и покинет Совет Федерации.

"Избирательная комиссия Югры приняла решение об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты думы ХМАО - Югры седьмого созыва выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением ВПП "Единая Россия" по единому избирательному округу Юрия Важенина. Решение принято на основании личного заявления кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах", - сказано в сообщении.

Сенатором Важенин стал в октябре 2016 года. До Совета Федерации он был депутатом думы ХМАО и работал генеральным директором ООО "Газпром переработка". Его полномочия заканчиваются в сентябре 2021 года.