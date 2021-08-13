"Молодая гвардия" начала набор волонтеров для борьбы с распространением фейков на выборах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) открыла регистрацию для волонтеров, которые будут бороться с распространением фейков в ходе предстоящих выборов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Молодая гвардия Единой России" подготовит для работы на выборах корпус антифейковых отрядов, которые будут выявлять информационные вбросы о нарушениях на избирательных участках. До 22 августа на сайте открыта регистрация по следующим направлениям: комментаторы, мобильные группы, интернет-аналитики, наблюдатели на УИКах для работы в единый день голосования", - говорится в сообщении.

В МГЕР подчеркнули, что антифейковые отряды будут проверять "информационные вбросы о нелегитимности выборов через сеть наблюдателей на участках и сообщать о фейках или пруфах информационных сообщений".

"Ни для кого не секрет, что выборы часто обрастают большим количеством провокаций и сомнительных новостей. Мы в антифейковых отрядах доказываем, что большинство таких сообщений недостоверны и не имеют под собой реальной почвы. Задача вброса фейковых сообщений - опорочить и делегитимизировать выборы, достичь определенных политических целей, а наша задача - показать прозрачность и достоверность голосования и развенчать те мифы, которые люди читают в соцсетях, но не могут проверить", - приводятся в сообщении слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

В пресс-службе отметили, что во время единого дня голосования в 2020 году антифейковые отряды МГЕР выявили более 1 тыс. сообщений о нарушениях, из них более 550 оказались фейками.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.