Партия Роста предлагает партиям обсудить совместное наблюдение за голосованием на выборах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Партия Роста предлагает партиям, которые будут участвовать в предстоящих в сентябре выборах, обсудить возможность организации совместного наблюдения на избирательных участках. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе партии.

"Партия Роста предлагает участвующим в выборах партиям в срок до 25 августа обсудить возможность совместных действий по наблюдению на избирательных участках", - отмечается в сообщении.

В частности, партия считает необходимым составить список регионов и территорий, "вызывающих наибольшую тревогу с точки зрения возможного административного воздействия на официальные результаты выборов". Кроме того, предлагается выработать оптимальный механизм действий для получения данных итоговых протоколов после закрытия избирательных участков.

"Мы особенно рассчитываем на отклик со стороны партий "Яблоко" и "Новые люди", в ходе предыдущих избирательных кампаний заявлявших о важности процесса наблюдения. Уверены, что такие совместные усилия позволят ограничить попытки корректирования итогов выборов в пользу какой-либо из партий", - подчеркнули в пресс-службе партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.