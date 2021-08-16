Избирком Дагестана зарегистрировал 27 кандидатов на выборы в Госдуму

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Дагестана завершила регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным округам. Зарегистрировано 27 кандидатов от девяти политических партий, сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома республики.

"Зарегистрированы 27 человек от девяти политических партий - по девять кандидатов в каждом одномандатном округе", - сказала представитель избирательной комиссии.

По ее словам, всего о своем намерении участвовать в выборах в республике заявили 29 человек. Одному из кандидатов - самовыдвиженцу Магомедшамилю Шабанову - было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством собранных подписей. Еще один кандидат, Абусупьян Хархаров, самостоятельно снял свою кандидатуру.

В избиркоме уточнили, что зарегистрированные кандидаты были выдвинуты партиями "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР, Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. "Каждая из партий выдвинула по одному кандидату в каждом одномандатном избирательном округе", - добавила представитель избирательной комиссии.