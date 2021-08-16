ЦИК вернул Булыкина в федеральный список кандидатов от "Родины" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник принял постановление о возвращении кандидата от партии "Родина", экс-футболиста сборной России Дмитрия Булыкина в федеральный список на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Ранее ЦИК исключил Булыкина из партийного списка "Родины" после проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах. По ее итогам было установлено, что экс-футболист при подаче документов не указал наличие зарубежных финансовых активов. Затем Верховный суд РФ отменил решение ЦИК об исключении Булыкина из федерального списка партии.

"Учитывая решение Верховного суда РФ, предлагается внести изменения в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва всероссийской политической партии "Родина", а именно зарегистрировать Дмитрия Олеговича Булыкина кандидатом в составе федерального списка. Общая численность федерального списка партии теперь составляет 281 человек", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, при рассмотрении в Верховном суде РФ "были представлены документы, которые в ЦИК, к сожалению, не представлялись". "А именно письмо управляющей компании "Альфа-Капитал", в котором говорилось, что по состоянию на 7 июля Дмитрий Олегович [Булыкин] прекратил владение иностранными финансовыми инструментами. Если бы ЦИК этими данными обладала, то у нас были бы возможность и основание Дмитрия Олеговича зарегистрировать еще 27 июля", - отметил член ЦИК.

Центризбирком России на заседании 27 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Родина" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Общефедеральную часть возглавили лидер партии Алексей Журавлев, Герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова. Список партии разделен на 60 региональных групп.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.