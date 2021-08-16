Воробьев назначил первого зампреда Мособлдумы Чаплина спецпредставителем в Коломне

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Никиту Чаплина специальным представителем губернатора в Коломне. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил Воробьев.

"Хочу сказать о кадровых назначениях. Все знают ситуацию в Коломне, это важный наш муниципалитет, поэтому я принял решение усилить муниципальную команду спецпредставителем, им назначен Никита Юрьевич Чаплин. Исполнять обязанности главы [Коломны] продолжит Людмила Михайловна Мордовская", - сказал Воробьев.

Чаплин занимает должность первого зампреда Московской областной думы.

В начале июля стало известно, что глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев покончил с собой в своей квартире. Спустя несколько дней после происшествия совет депутатов Коломны утвердил временно исполняющей полномочия главы городского округа Людмилу Мордовскую.