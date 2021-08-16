Почти 7 тыс. кандидатов зарегистрировано на муниципальных выборах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Избирательные комиссии зарегистрировали 6 974 человека в качестве кандидатов в депутаты муниципальных образований Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований о своем выдвижении избирательные комиссии уведомили 7 212 кандидатов, из них зарегистрированы - 6 974, в том числе 5 923 кандидата - по предложениям политических партий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в Ростовской области пройдет свыше 400 кампаний по выборам депутатов представительных органов городов и районов. Всего будет распределено 4 165 мандатов.

На единый день голосования 19 сентября 2021 года в РФ назначены выборы в Госдуму восьмого созыва. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.