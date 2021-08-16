Путин поручил Минцифры расширить информирование об общественном контроле через интернет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минцифры и Минтруду РФ расширить информированность граждан об общественном контроле с использованием интернет-ресурсов. Соответствующий указ президента "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с участием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации принять меры по расширению информированности граждан о возможности их участия в осуществлении общественного контроля с использованием государственных интернет-ресурсов (www.regulation.gov.ru, www.vashkontrol.ru, www.roi.ru)", - говорится в документе.

Доклад о результатах исполнения этого подпункта необходимо представить до 1 октября 2024 года.