В Новосибирской области для участия в выборах в Госдуму зарегистрировали 40 кандидатов

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. В Новосибирской области 40 кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо в пресс-центре ТАСС во вторник.

"У нас сформировался общий пул кандидатов, которые перешли в следующий этап избирательной кампании. Их сорок, они немного неравномерно распределились по одномандатным округам. В частности, по 135 округу получилась максимальная конкуренция, там у нас участвуют двенадцать кандидатов от политических партий", - сказала она.

По словам Благо, всего документы на регистрацию подали 43 кандидата, из которых два - в порядке самовыдвижения и один - от политической партии "Российский общенародный союз". Остальные сорок кандидатов, которые в итоге были зарегистрированы избиркомом, были выдвинуты теми 14 политическими партиями, кандидаты которых регистрировались без сбора подписей.

Ольга Благо отметила, что причиной отказа в регистрации двум кандидатам-самовыдвиженцам стало отсутствие достаточного количества подписей в документах. Еще один кандидат предоставил документы без необходимых подписных листов.

Голосование в малых населенных пунктах области

Выездные избирательные комиссии будут работать в 335 малых населенных пунктах Новосибирской области, сообщение с которыми затруднено и где нет помещений для голосования, во время выборов депутатов Государственной думы. Об этом сообщила Ольга Благо.

"В этих населенных пунктах проживают 30-50 человек, как правило, это люди пожилого возраста, им очень неудобно ездить куда-то. В этом смысле, когда участковая комиссия организовывает голосование в самом населенном пункте, для них это дополнительное удобство. На сегодняшний день мы определили, что таких населенных пунктов на территории всей Новосибирской области будет 335", - сказала она.

Благо добавила, что в список включили те населенные пункты, которые значительно удалены от помещений для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. "Это касается исключительно районов области и населенных пунктов, в которых нет помещений для голосования", - уточнила председатель областного избиркома.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.