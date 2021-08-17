Лавров сообщил, что посетит Венгрию на следующей неделе

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал, что на следующей неделе посетит с рабочим визитом Венгрию.

"Я буду в Венгрии на следующей неделе", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая во вторник перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

Министр, в частности, отметил, что в Венгрии уже давно применяется и встречает самые позитивные отзывы российская антиковидная вакцина "Спутник V". Он выразил надежду, что "практические решения" о въезде россиян в страны Евросоюза после взаимного признания сертификатов вакцинации с ЕС национальные правительства в Европейском союзе будут принимать по отдельности по примеру Венгрии.

"Конечно, мы обсудим и эту тему", - подчеркнул Лавров в преддверии рабочей поездки.