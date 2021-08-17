{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров сообщил, что посетит Венгрию на следующей неделе

Глава МИД РФ выразил надежду, что "практические решения" о въезде россиян в страны Евросоюза после взаимного признания сертификатов вакцинации с ЕС национальные правительства будут принимать по отдельности по примеру Венгрии

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал, что на следующей неделе посетит с рабочим визитом Венгрию.

"Я буду в Венгрии на следующей неделе", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая во вторник перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

Министр, в частности, отметил, что в Венгрии уже давно применяется и встречает самые позитивные отзывы российская антиковидная вакцина "Спутник V". Он выразил надежду, что "практические решения" о въезде россиян в страны Евросоюза после взаимного признания сертификатов вакцинации с ЕС национальные правительства в Европейском союзе будут принимать по отдельности по примеру Венгрии.

"Конечно, мы обсудим и эту тему", - подчеркнул Лавров в преддверии рабочей поездки.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВенгрия
Лавров проводит пресс-конференцию в Калининграде. Видеотрансляция
В июле глава МИД сообщал, что его пригласили на конференцию в Университет Канта
Лавров проводит пресс-конференцию в Калининграде.
Читать полностью