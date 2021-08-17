Лавров заявил, что Россия готова возобновить любые контакты с ЕС

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Москва готова к возобновлению любых контактов с Брюсселем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая во вторник перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Мы сейчас готовы любые контакты [с ЕС] возобновить. Есть периодические встречи. В основном по видеосвязи, когда мы обсуждаем, скажем, отдельные проблемы мировой политики", - сказал он.

Лавров пояснил, что, в частности, стороны ведут диалог по ближневосточному урегулированию, по Ливии. "По Балканам Евросоюз встает в такую позицию: это наша территория, не надо трогать, Россию мы здесь не видим, - продолжил министр. - Это опять менталитет: там, где мне выгодно, я утилитарно буду тебя вовлекать, а там, где ты сам готов бы был поучаствовать, но я не хочу, знай, пожалуйста, свой шесток".

Глава МИД РФ подчеркнул, что ряд политиков в ЕС понимают "тупиковость" такой линии, но, по его словам, "бал там правит очень агрессивное русофобское меньшинство".

Приграничное сотрудничество с Литвой и Польшей

Лавров сообщил, что Россия поддерживает программы приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой и будет продолжать их финансирование.

"Что касается программ приграничного сотрудничества с Литвой, Польшей и еврорегионом "Балтика", [то] мы однозначно их поддерживаем. Мы будем продолжать выделять федеральное финансирование этих программ. По-моему, только с Польшей [финансирование такой программы составляет] где-то €60-70 млн, это очень солидный объем", - сказал министр.

Он подчеркнул, что правительство при наполнении данных программ будет полагаться на интересы людей, проживающих в регионе. "Я так понимаю, что разработка новой семилетки немножко задерживается из-за пандемии, и мероприятия, проекты которых планировались в этом году, они, по-моему, сейчас до 2023 года продлены. Сдвиг в графике чуть-чуть произойдет", - добавил глава МИД России.

Он отметил, что, учитывая уникальное геополитическое положение Калининградской области, для ее жителей важно иметь возможность максимально комфортно осуществлять безвизовые поездки в Польшу и Литву.

Европейский бизнес

По словам Лаврова, представители европейского бизнеса по-прежнему подчеркивают заинтересованность в развитии совместных крупных проектов с Россией.

"Мы неоднократно подчеркивали, что, если наши европейские партнеры заинтересованы развивать с нами отношения на принципах равноправия и взаимоуважения и учета интересов друг друга, то за нами дело не станет. Мы - часть Европы, часть большой Европы, мы соседи и, конечно же, несмотря на текущий кризис наших отношений с Западом, есть целый ряд областей, где наше взаимодействие весьма актуально, - сказал он. - Я регулярно встречаюсь с представителями немецкого, французского бизнеса, Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) в России. Все они подчеркивают заинтересованность в развитии сотрудничества, в реализации крупных проектов, совместных инвестиций".

Министр отметил, что взаимодействие необходимо и в борьбе с общими для всех стран вызовами и угрозами. "Это и терроризм, и наркотрафик, киберпреступность, последнее время весьма и весьма эта проблема обострилась. Поэтому совместная работа в этих сферах, а также добавлю еще и вопросы климата, коронавируса, и многое другое, - совместная работа просто востребована", - добавил он.

Как подчеркнул Лавров, Россия успешно развивает сотрудничество со многими странами мира и региональными объединениями. "Мы не скатываемся и не будем скатывается к автаркии, к самоизоляции, конфронтации. Мы продвигаем повестку дня, которая призвана объединять страны на основе, еще раз подчеркну, международного права и принципов Устава ООН, - продолжил он. - В этом русле у нас очень плодотворно развивается сотрудничество с подавляющим большинством государств, в их числе наши союзники, единомышленники по ОДКБ, СНГ, ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Подлинно стратегическое партнерство у нас сложилось с такими великими державами Евразийского континента, как Китай и Индия".