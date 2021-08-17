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Лавров: РФ надеется, что Еврокомиссия ускорится с вопросом о взаимном признании вакцин

Глава МИД РФ отметил, что "Минздрав и институт им. Гамалеи готовы в самые сжатые сроки эту работу завершить"

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится с решением вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Надеюсь, что Еврокомиссия ускорится. С нашей стороны Минздрав и институт им. Гамалеи готовы в самые сжатые сроки эту работу завершить", - сказал он.

По словам Лаврова, когда решение о взаимном признании сертификатов будет принято, его реализация будет зависеть от каждой конкретной страны.

"По правилам Евросоюза именно национальные правительства принимают решения, допускать ли к себе граждан, которые привиты несертифицированной в Евросоюзе вакциной, - отметил министр. - А договоренность о взаимном признании сертификатов не означает, что [отечественная антиковидная вакцина] "Спутник V" или другие наши вакцины будут именно сертифицированы".

"Это только возможность ездить друг к другу, но это уже будет огромным прорывом для людей, для которых возникли препятствия", - резюмировал Лавров.

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