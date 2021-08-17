ЦИК утвердил текст бюллетеня для голосования по партийным спискам на выборах в Госдуму

"Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней", - говорится в документе.

Утвержденный текст будет распространяться и на бюллетени для голосования на участках за пределами РФ.

Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что с текстом согласны все политические партий, кроме "Яблока". "Объясню позицию "Яблока". Мы знаем, что в составе кандидатов от "Яблока" есть кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом. Представитель "Яблока" считает эту формулировку не очень корректной", - отметил Булаев.

Он добавил, что формулировка "написана в жестком соответствии с федеральным законом, и она практически полностью повторяет то, что изложено в федеральном законе". "Яблоком" этот текст и этот бюллетень не согласован, я предлагаю этот текст сегодня утвердить. Что касается позиции "Яблока", то они могут это обжаловать, таким образом привлечь дополнительное внимание к надписи, которая будет находится в бюллетене. Сама запись останется, они возражают против нескольких слов. Изъятие этих слов, считают лингвисты ЦИК, искажает смысл фразы и делает ее слишком отличительной", - уточнил зампред ЦИК.

Согласно результатам жеребьевки, которая прошла в ЦИК в понедельник, первым номером в бюллетене идет КПРФ, затем следуют партия "Зеленые" и ЛДПР. На четвертом месте расположилась партия "Новые люди", следом идет "Единая Россия". Шестой номер в бюллетене займет "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", седьмое место ушло партии "Яблоко", дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России". Номера с 10 по 14 в бюллетене заняли партии "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.