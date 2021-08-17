ЦИК утвердил текст бюллетеня для голосования по партийным спискам на выборах в Госдуму

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральным спискам политических партий на выборах депутатов Госдумы.
"Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней", - говорится в документе.
Утвержденный текст будет распространяться и на бюллетени для голосования на участках за пределами РФ.
Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что с текстом согласны все политические партий, кроме "Яблока". "Объясню позицию "Яблока". Мы знаем, что в составе кандидатов от "Яблока" есть кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом. Представитель "Яблока" считает эту формулировку не очень корректной", - отметил Булаев.
Он добавил, что формулировка "написана в жестком соответствии с федеральным законом, и она практически полностью повторяет то, что изложено в федеральном законе". "Яблоком" этот текст и этот бюллетень не согласован, я предлагаю этот текст сегодня утвердить. Что касается позиции "Яблока", то они могут это обжаловать, таким образом привлечь дополнительное внимание к надписи, которая будет находится в бюллетене. Сама запись останется, они возражают против нескольких слов. Изъятие этих слов, считают лингвисты ЦИК, искажает смысл фразы и делает ее слишком отличительной", - уточнил зампред ЦИК.
Согласно результатам жеребьевки, которая прошла в ЦИК в понедельник, первым номером в бюллетене идет КПРФ, затем следуют партия "Зеленые" и ЛДПР. На четвертом месте расположилась партия "Новые люди", следом идет "Единая Россия". Шестой номер в бюллетене займет "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", седьмое место ушло партии "Яблоко", дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России". Номера с 10 по 14 в бюллетене заняли партии "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.