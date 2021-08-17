ЦИК дополнительно выделил 293 млн рублей избиркомам на выборы в Госдуму

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник принял постановление о дополнительном выделении более 293 млн рублей избирательным комиссиям регионов на организацию выборов депутатов Госдумы.

"Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в документе. Отмечается, что 85 региональных избиркомов получат 293 млн 776 тыс. 300 рублей.

"Предлагается указанные средства направить на дополнительную оплату труда, вознаграждения за активную работу председателей избирательных комиссий. Кроме того, эти деньги можно направить на информирование избирателей о кандидатах в соответствии с нормами федерального закона", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

Ранее зампредседателя ЦИК сообщил, что финансирование избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.