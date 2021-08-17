В МИД РФ предупредили об "адекватном ответе" Северной Македонии на высылку дипломата

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва адекватно отреагирует на решение Скопье объявить персоной нон грата российского дипломата, подобные шаги Северной Македонии наносят ущерб двусторонним отношениям. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям. Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия", - указали в дипведомстве.

В министерстве пояснили, что речь идет о сотруднике посольства РФ в Скопье, "который завершил свою командировку еще до того, как данное решение было обнародовано".

Ранее северомакедонский информационный портал "360" сообщил со ссылкой на МИД Северной Македонии, что власти страны заявили о высылке дипломата РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил ТАСС во вторник, что Россия намерена ответить на этот шаг Северной Македонии, основываясь на принципе взаимности.