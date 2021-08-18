Захарова: вместо предотвращения проблемы миграции в Афганистане ЕС был занят критикой РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Евросоюз вместо того, чтобы заниматься вопросами безопасности и решения миграционного кризиса, связанного с выводом западных войск из Афганистана, был занят поиском и придумыванием новых российских угроз. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Так вот эти переговоры должны были идти уже какой месяц. Мало того, должен был быть план на случай экстренного непредвиденного развития ситуации. Где это все? А я вам отвечу, почему ЕС и остальные структуры не занимались прямыми своими обязанностями, безопасностью вверенного региона. Они были заняты тем, что ругали Россию, заняты поиском и придумыванием неких мифических российских угроз. И случилось то, о чем мы говорили", - сказала Захарова.

Во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану заявил, что Евросоюз готов начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.

Комментируя данное заявление Борреля, Захарова отметила: "Хотела бы обратить внимание, что переговоры по предотвращению миграционного коллапса следовало бы проводить до начала миграционного коллапса. Так обычно бывает".

Она напомнила, что ЕС - политическая структура, которая занимается в том числе проблемой миграции. "И именно эту структуру представляет господин Боррель. Опыт же колоссальный. На примере Ливии, Сирии и других стран Ближнего Востока и Севера Африки", - продолжила дипломат.

"Неужели они не понимали, что начнется, когда они будут выводить контингенты - а мы давно уже договорились с вами, что говорим ЕС, а подразумеваем НАТО. Так и страны, которые входят в ЕС, осуществляли свою миссию в рамках коалиции. Они не могли не понимать, к чему ситуация приведет", - указала Захарова.

"Гуманитарный и политический кризис"

Запад оставляет за собой в Афганистане очередной гуманитарный и политический кризис в наследство миру и последующим поколениям, заявила Захарова.

"Мы сейчас видим, как в очередной раз западное сообщество, отстаивающее некие свои собственные западные ценности, оставляет в наследство миру и будущим поколениям еще один кризис, - сказала она. - До этого это были Ливия, Ирак, была Сирия, которая выстояла только благодаря решительным действиям РФ и тем самым установкам, которые давал президент нашей страны, и многие другие региональные проблемы. Теперь к ним прибавилась еще одна".

Как отметила дипломат, гуманитарная обстановка в Афганистане, а также ситуация вокруг падения людей с военно-транспортных самолетов США демонстрируют истинное отношение Запада к правам человека. "В следующий раз, когда мы будем читать все эти многостраничные доклады, которые готовит западное сообщество от США, Британии до других стран ЕС и НАТО о правах человека в мире, мы должны вспоминать, как они реализуют и уважают права человека в одной конкретно взятой ситуации, потому человек, чьи права должны быть защищены, не один, их тысячи. Это граждане Афганистана, это граждане других стран, которые там оказались", - добавила Захарова.

Западная солидарность

Обострение афганского вопроса и последовавший политический кризис в исламской республике продемонстрировали, что коллективный Запад способен проявить солидарность только на словах и в единой русофобской политике, написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: в отношении России, когда нужно врубать русофобию, и на словах", - отметила дипломат.