Горбачев призвал отстаивать принципы демократии и правового государства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что уроки путча августа 1991 года актуальны и сейчас, заботой общества и государства должна быть защита принципов демократии.

"Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - сказал Горбачев журналистам в среду.

Горбачев напомнил о событиях тех дней. "Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру", - сказал он.

Горбачев отметил, что "авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов". "Люди не хотели возвращения к прежним порядкам. Созданные в результате перестройки демократические институты в целом выдержали испытание", - добавил первый президент СССР.

По его словам, путчисты не раз меняли свои "версии событий". "Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков - валите все на Горбачева. Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно", - подчеркнул он.

Горбачев отметил, что августовские события осложнили и ослабили позиции президента СССР, создали условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Советского Союза. "Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар - беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", - добавил Горбачев.

По его словам, организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, "но последствия их авантюры оказались катастрофическими". "Они несут огромную долю ответственности за развал страны", - резюмировал Горбачев.

О путче

19 августа 1991 году вошло в историю современной России как августовский путч. Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов, выступивших в поддержку законной власти.