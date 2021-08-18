В КПРФ связали успех на жеребьевке в ЦИК с вмешательством высших сил

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты жеребьевки, по итогам которой КПРФ будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене на предстоящих думских выборах, говорят о поддержке компартии высшими силами.

Жеребьевка прошла в ЦИК в понедельник. По итогам преджеребьевки компартия получила возможность первой выбрать шар из лототрона. Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, он вытянул из лототрона шар с номером один.

"Я вам говорю как математик: дважды вытащить из списка в 14 шаров первый номер немыслимо, вероятность ничтожна <…> Видимо, силы и неба, и земли в данном случае на нашей стороне", - заявил Зюганов на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Сам Ющенко провел аналогию с напряженным футбольным матчем, где "тренер выпускает игрока, который решает одним голом, а потом вторым закрепляет успех". Секретарь ЦК сказал, что лишь накануне получил звонок от Зюганова, который попросил его участвовать в процедуре. "Это называется чутье тренера. <…> Наверное, высшие силы участвовали в этой жеребьевке", - заявил Ющенко. Он отметил, что первый номер дает КПРФ дополнительную моральную поддержку избирателей.

В жеребьевке приняли участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. Это ЛДПР, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров, Партия роста, "Яблоко", "Новые люди" и "Единая Россия".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.