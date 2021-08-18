Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с замсоветника премьера Индии по нацбезопасности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с заместителем советника индийского премьера по нацбезопасности Панкаджем Сараном события в Афганистане и другие вопросы. Об этом в среду сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнениями по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась тематика торгово-экономических отношений двух стран.

В пресс-службе аппарата Совбеза уточнили, что Саран прибыл в Москву для проведения полноформатных межведомственных российско-индийских консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества в области безопасности. Они запланированы на 19 августа.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.